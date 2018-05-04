Синоптики розказали, якою буде погода в Україні в липні-серпні

Температура в Україні в липні-серпні сягатиме +35-40°С

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що температура в Україні в липні-серпні буде досягати + 35-40°, повідомляє Інтерфакс-Україна. За словами Кульбіди, практично щоліта йде зростання температури, кількість днів з температурою +30-35° і +35-40° буде дуже великою. «35-40° зі знаком плюс - це та межа, яка буде в



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Температура в Україні в липні-серпні сягатиме +35-40°С

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що температура в Україні в липні-серпні буде досягати + 35-40°, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Кульбіди, практично щоліта йде зростання температури, кількість днів з температурою +30-35° і +35-40° буде дуже великою.

«35-40° зі знаком плюс - це та межа, яка буде в більшості областей України в липні-серпні», - додав директор Укргідрометцентру.

У червні очікується перевищення норми температури на 1-1,5°, в липні - на 1-1,5° (на Прикарпатті - 2-2,5°), в серпні - 1,5°.

У свою чергу, кількість опадів протягом літнього періоду буде менше норми. Значне зниження температури почнеться в другій половині вересня.

Раніше повідомлялося, що у Києві 2 травня було побито всі температурні рекорди.