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Сирський уперше відреагував на заяви про переведення персоналу Повітряних сил у піхоту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський уперше відреагував на заяви про переведення персоналу Повітряних сил у піхоту
Сирський запевнив, що висококваліфікований персонал, який спеціалізується на обслуговуванні літаків, не переводитимуть
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

За словами Сирського, завдання ЗСУ – не допустити, щоб хтось з незамінних фахівців потрапив на фронт

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, навіщо треба переводити деяких військовослужбовців у піхоту. Він запевнив, що це не стосується висококваліфікованого персоналу Повітряних сил ЗСУ. Про це він розповів в інтервʼю Андрію Цаплієнку.

Як наголосив головнокомандувач, діє його розпорядження, яке забороняє переводити висококваліфікований персонал, який пройшов підготовку і спеціалізується саме на обслуговуванні літаків.

«Однозначно, це спеціалісти, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити, — з одного боку. З іншого боку, ми в принципі маємо потребу на фронті, ми повинні підняти адекватну кількість особового складу в наших механізованих бригадах. Можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу», – наголосив Сирський.

Тому ЗСУ «в розумних межах» зменшують логістичний складник та частину забезпечення у війську, а також тих, хто займається обслуговуванням.

«Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки. Ну і, звичайно, наше завдання — не допустити отаких от [ситуацій], якщо виникає якась така проблема, то миттєво зреагувати. Не допустити, щоб хтось із цієї категорії (кого заборонено переводити, – ред.) потрапив на фронт», – наголосив головнокомандувач.

Нагадаємо, у мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

У Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає інформацію про переведення військовослужбовців  дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України.

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Теги: Генштаб фронт Олександр Сирський війна Повітряні сили ЗСУ

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