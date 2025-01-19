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Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами
фото: Мінагрополітики

Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій

Україна підписала з британським та литовським колегами Меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим українським зерном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Меморандум про запуск унікальної системи GVS для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій – це  перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років. Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві – в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода передбачає:

  • прозорий контроль над зерном: GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування;
  • інноваційна база даних від Великої Британії: передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і прозорість ринку.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зазначив, що ця співпраця – приклад того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу. 

Раніше повідомлялося, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні. 

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Теги: зерно Литва Велика Британія окупанти війна

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