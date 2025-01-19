Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій
Україна підписала з британським та литовським колегами Меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим українським зерном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«Меморандум про запуск унікальної системи GVS для боротьби з незаконним вивезенням українського зерна з окупованих територій – це перший крок на рівні міністрів в межах імплементації стратегічної угоди між Україною та Великою Британією, яка стане основою нашої співпраці на найближчі сто років. Пілотна імплементація цієї ініціативи відбудеться у Литві – в порту Клайпеда, який стане ключовим хабом для перевірки походження української агропродукції», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що угода передбачає:
- прозорий контроль над зерном: GVS дозволить ідентифікувати викрадене зерно та зупиняти його незаконне транспортування;
- інноваційна база даних від Великої Британії: передові технології визначення місця вирощування допоможуть захистити інтереси українських фермерів і прозорість ринку.
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зазначив, що ця співпраця – приклад того, як Україна, Велика Британія та Литва разом створюють нові стандарти безпеки та справедливості в аграрному секторі, які вплинуть на майбутнє продовольчої безпеки всього світу.
Раніше повідомлялося, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.
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