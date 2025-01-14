Рекордна ніч бавовни: СБУ нищить два фронти росіян

Про атаки дронів Служби Безпеки України на російські об’єкти

Один з ключових принципів всіх воєн XX століття: перемагає не той, хто придумає нові засоби ведення війни, а той, хто здатен поставити їх виробництво та застосування на потік. Одна, нехай найвдаліша операція, перелому у війну не внесе. А от комплекс таких операцій здатен на значно більше.

В цьому плані звертають на себе увагу останні новини про атаки дронів Служби Безпеки України на російські об’єкти нафтогазового комплексу та склади з боєприпасами. До одиночних щотижневих уражень ми звикли. І вони вже доставляли росіянам значні труднощі. Однак, схоже, підлеглі Малюка виходять на ще вищий рівень.

Тільки за одну минулу ніч було уражено ряд об’єктів по всій Росії. А саме:

Алексінський хімічний комбінат (тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.

Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» (саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, «бавовна» палає і досі.

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу.

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

Ще рік тому кожне з таких уражень стало би «подією тижня» для всіх Сил оборони. Зараз же це «прильоти» всього за одну ніч. А це значить, що СБУ знову демонструє найважливіше у цій війні – системність.

Удари дронів Служби б’ють одразу по двом «фронтам» росіян: реальному і економічному. Виділив би, серед інших, удар по складах у Енгельсі. Навіть російські військові експерти визнають, що після ударів дронів СБУ по складах з боєприпасами, їх постачання на лінію фронту зменшилось. Зовсім інший паритет сторін у боєприпасах, у порівнянні з тим, що був рік чи, тим більше, два тому. А удари по складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі КАБ – це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у прифронтових містах.

Не менш болючими є і удари по об’єктах нафтогазової сфери. Служба нарощує темпи у знищенні цієї інфраструктури ворога. СБУ ввела проти Росії свої «дронові санкції». І зараз вже точно можна констатувати, що вони впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. І це все гроші, які не пішли на війну проти України.

Що ж, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Тому будемо сподіватись, що скоро таких «підривних» ночей у росіян буде по сім на тиждень. Знаючи системність команди Малюка, я в цьому не сумніваюсь.