Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до девʼяти років

Незаконні схеми перетину держкордону організовували переважно приватні підприємці

Правоохоронці викрили десятки злочинних схем щодо незаконного переправлення чоловіків через держкордон у 19 регіонах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Загалом було проведено 270 обшуків.

«Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також ділки, які організували «бізнес» на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску. Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали «замовлення» від «клієнтів», які бажали виїхати за кордон», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови.