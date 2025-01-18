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Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до девʼяти років
фото: Нацполіція

Незаконні схеми перетину держкордону організовували переважно приватні підприємці

Правоохоронці викрили десятки злочинних схем щодо незаконного переправлення чоловіків через держкордон у 19 регіонах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Загалом було проведено 270 обшуків.

«Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему «Шлях», а також ділки, які організували «бізнес» на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску. Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали «замовлення» від «клієнтів», які бажали виїхати за кордон», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові в іноземній валюті тощо.

Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати фото 1
Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати фото 2
Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати фото 3
Масштабні обшуки у 19 регіонах щодо незаконного перетину кордону: поліція повідомила результати фото 4

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Рівненщині викрили двох братів, які організували канал незаконного перетину кордону. Чоловікам оголосили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України.

До слова, на Чернігівщині правоохоронці викрили 27-річного місцевого жителя, який організовував незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 січня військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку, яка була заповнена чоловіками призовного віку. Водій та 10 пасажирів мали намір незаконно виїхати до Молдови

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Теги: кордон Держприкордонслужба обшук війна ухилянти бізнес документи поліція

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