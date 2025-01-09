Дипломатка розповіла, чому мексиканці не розуміють трагізму російської агресії для українців

Посол Оксана Драмарецька зауважила, що для Мексики не характерно приймати мігрантів, які не походять з країн Латинської Америки

«Щороку на мексиканських вулицях гине до 30 тисяч пересічних громадян»

Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла, що мексиканці не розуміють масштабів жертв, яких зазнає Україна через війну. Однією з головних причин вона назвала високий рівень насильства в Мексиці, де щороку на вулицях гине до 30 тис. людей. Про це Драмарецька розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Мексика – не та країна, де перебування, зокрема для українських мігрантів, може бути привабливим. Передусім через те, що у цій державі складна безпекова ситуація. Щороку на мексиканських вулицях гине до 30 тисяч пересічних громадян. Через таку ситуацію мені буває дуже складно пояснювати мексиканцям щось про жертви серед цивільного українського населення від рук російських окупантів, оскільки рівень насильства у цій країні дуже великий», – зауважила Оксана Драмарецька.

Крім того, посол звернула увагу на важку економічну ситуацію в Мексиці: «Половина населення проживає на межі або за межею бідності. Тож це явно це не та країна, де іноземці, зокрема європейці, шукають кращого життя».

Також Оксана Драмарецька додала, що для Мексики не характерно приймати мігрантів, які не походять з країн Латинської Америки та хотіли б залишитися тут надовго:

«Тому вони й ставляться підозріло до європейців, котрі приїхали сюди. Для мексиканців такі люди – це потенційні мігранти, які хочуть нелегально перетнути кордон із США».

Водночас дипломат звернула увагу, що для українських мігрантів створено максимально комфортні умови: «Завдяки вжитим посольством заходам, громадянам України, які рятуючись від російської агресії, в’їжджають у Мексику, надається максимально дозволений строк перебування за електронною візою (180 днів) та, у разі потреби, з подальшим продовженням цього строку без виїзду з країни».

Також Драмарецька зазначила, що Мексика надає можливість українським громадянам клопотати про отримання статусу біженця за спрощеною процедурою, що дозволяє офіційне працевлаштування в країні.

«Для українців, які вирішать залишитися у Мексиці для ведення свого бізнесу, наприклад, тут абсолютно нормальні, з точки зору закону, умови. Інше питання – це рівень корупції у цій країні, функціонування системи правосуддя, або рівень соціального забезпечення. Що тут казати, коли навіть місцеве населення не забезпечене повною мірою базовими медичними послугами чи шкільною освітою. Тому вести мову про якісь соціальні пакети для мігрантів з України, які, приміром, пропонують нашим громадянам Німеччина чи Іспанія, не доводиться і поготів», – розповіла посол.

Дипломат зауважує, що на сьогодні, за даними міграційних органів Мексики, дозволи на постійне або тимчасове проживання у цій країні, мають менш як дві тисячі громадян України: «Не думаю, що у цій країні, на додаток до цих громадян, проживає якась суттєва кількість українських нелегалів».