Каряка був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії

У складі збірної РФ Каряка 27 матчів, забивши 6 голів

Колишній футболіст збірної Росії Андрій Каряка потрапив до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

18 серпня 2024 року Каряка взяв участь у кубку губернатора Ульяновської області «Своих не бросаем» у Ульяновську на підтримку російської агресії. Зокрема, під час пропагандистського заходу спортсмени дарували подарунки російським окупантам та членам їхніх сімей.

Андрій Каряка народився 1 квітня 1978 року в Дніпрі.

У дорослому футболі дебютував 1996 року виступами за «Металург» (Запоріжжя), в якому провів два сезони, взявши участь у 41 матчі чемпіонату. Протягом 1998–2000 років захищав кольори ЦСКА (Київ). Після цього виступав у чемпіонатах Росії та Португалії.

24 травня 2001 року Андрій Каряка отримав запрошення до складу збірної України. У той же час в його послугах була зацікавлена і російська національна команда.

29 травня Каряка вирішив виступати за збірну Росії. 7 серпня він отримав запрошення до збірної, яку тренував тоді Олег Романцев і 16 серпня дебютував в її складі. Каряка провів перший тайм у матчі з національною командою Греції, який завершився з рахунком 0:0.

У складі збірної Росії Каряка був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії, на якому зіграв в усіх трьох матчах збірної РФ.

Всього за п'ять років провів у складі зібрної 27 матчів, забивши 6 голів.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні минулого року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували окупанта Микиту Печонкіна, який займався баскетболом.

Зазначається, що Печонкін народився і виріс у Каменську-Уральському. Займався баскетболом, грав за команду «РУМБ». Окупант був неодноразовим чемпіоном та володарем кубка міста Каменська-Уральського з баскетболу серед чоловіків.

Печонкін служив у зенітному дивізіоні ППО, мав звання лейтенанта.

Російські пропагандисти зазначають, що цей «спортсмен поза політикою» за участь у війні був нагороджений державними нагородами.

Ліквідували окупанта в ніч з 23 на 24 листопада 2024 року. Прощання з ним відбулося 11 січня 2025 року.