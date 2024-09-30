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У Вугледар вже забігає піхота росіян - DeepState

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Вугледар вже забігає піхота росіян - DeepState
Росіяни заходять у Вугледар
фото з відкритих джерел

У знищеному місті ситуація вкрай напружена

Станом на 29 вересня ситуація в районі Вугледара залишається напруженою. Російські війська посилюють свої спроби захопити місто, зокрема, прагнучи закріпитися у багатоповерхівках на його околицях. Про це повідомляє проєкт DeepState.

За даними військових аналітиків, піхота РФ вже заходить у ці будівлі, щоб перетворити їх на свої фортифікації. Бої на західному фланзі міста особливо інтенсивні, і, за деякими оцінками, росіянам вдалося прорватися ближче до міста з цього боку.

Однак, як зазначають в аналітичній групі DeepState, росіянам досі не вдалося досягти вирішального успіху, значною мірою через потужні українські оборонні укріплення. Захоплення Вугледара має для РФ більше символічне та локальне значення, оскільки місто не є стратегічно важливим логістичним центром. Проте росіяни продовжують тиснути, намагаючись оточити українські війська і створити умови для більш масштабних наступальних дій в регіоні.

«За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного», – зазначили аналітики.

Аналітики стверджують, що українські захисники продовжують мужньо утримувати позиції, попри важкі умови боїв, зокрема у міських кварталах. Водночас, за словами експертів, подальше просування російських військ може ускладнитися через наближення осінніх дощів, які зроблять місцевість малопридатною для маневрування важкої техніки.

Загалом ситуація на фронті залишається мінливою, і обидві сторони зосереджені на спробах закріпитися на важливих тактичних позиціях поблизу міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти намагаються оточити Вугледар. За інформацією джерела, останніми днями ситуація неподалік міста суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли стримати натиск ворога.

До слова, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що окупанти продовжують перекидати резерви у напрямку Вугледара Донецької області. Було помічено не менше 13 вантажівок.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що 57-а окрема мотострілецька бригада армії РФ прорвала оборону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка обороняє Вугледар Донецької області. Нині загарбники перебувають на півдні міста, а втомлений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ.

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Теги: окупанти місто росіяни Вугледар війна ЗСУ

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