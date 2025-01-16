Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил у піхоту: спецкомісія проводить перевірку

Раніше було ухвалено рішення про те, що фахівців інженерно-авіаційної служби Повітряних сил не переводитимуть в інші роди військ

У Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає інформацію про переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

«Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, було прийнято рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил. Наразі комісія Повітряних сил перевіряє, чи є ознаки порушення. Якщо такі випадки встановлять – будуть ухвалені відповідні рішення.

Повітряні сили виконують завдання із захисту повітряного простору, здійснюють авіаційне та зенітне ракетне прикриття важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, військ, завдають по ворожих позиціях болючих ударів з повітря.

«Військовослужбовці Повітряних сил уже не перший рік посилюють бригади інших родів та видів Збройних сил України на найгарячіших напрямках фронту, пліч-о-пліч із побратимами беруть участь у запеклих боях, у межах своїх можливостей нищать противника усім доступним озброєнням, як у штатних підрозділах Повітряних сил, так і в складі інших підрозділів Сил оборони України», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, у мережі почала з'являтися інформація, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади через важку ситуацію на фронті. Згодом Генштаб повідомив, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

Командувач Повітряних сил теж заявив, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей.

Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.