Ситуація на фронті: окупанти стріляли з артилерії та мінометів

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення

2 вересня на Донбасі було п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

У четвер, 2 вересня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки вороги стріляли з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він у лікарні, стан здоров’я – задовільний.

До слова, у Дніпрі рятують втретє пораненого бійця-сироту: куля пройшла через скроню.

Також повідомлялося, що Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі.