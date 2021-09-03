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    Ситуація на фронті: окупанти стріляли з артилерії та мінометів

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    У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об&rsquo;єднаних сил дістав поранення - Ситуація на фронті: окупанти стріляли з артилерії та мінометів
    У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення
    Фото з відкритих джерел

    2 вересня на Донбасі було п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

    У четвер, 2 вересня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції об’єднаних сил.

    Зокрема, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    В районі Новомихайлівки вороги стріляли з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

    Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він у лікарні, стан здоров’я – задовільний.

    До слова, у Дніпрі рятують втретє пораненого бійця-сироту: куля пройшла через скроню.

    Також повідомлялося, що Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Ситуація на фронті: окупанти стріляли з артилерії та мінометів