З початку доби загарбник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5213 дронів-камікадзе та здійснив 1517 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 листопада на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 30 окупантів, 23 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, 10 спеціальних засобів, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та 37 укриттів противника. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, шість гармат, три спеціальні засоби, 12 пунктів управління БпЛА та 127 укриттів противника. Знищено або подавлено 334 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби агресор здійснив 1 атаку, завдав три авіаудари, скинувши сім КАБ, та здійснили 70 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Охрімівка.

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися відбивали в районі Зарічного в бік та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Діброва та Ямпіль. Одна з цих атак триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Кучерового Яру. Три атаки іще тривають.

На Покровському напрямку

Десять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Василівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Різдвянка.

На Куп’янському, Краматорському, Оріхівському, Олександрівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1734-й день повномасштабної війни.