Ситуація на Херсонщині: скільки населених пунктів залишаються підтопленими

На Херсонщині середній рівень води станом на 21 годину 17 червня становить 1,1 м

Під водою – 1274 будинки

Після підриву окупантами Каховської ГЕС затопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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За його словами, ідеться про Херсон, Білозерку, Дніпровське, Новограднєве та Благодатівку. Там під водою залишається 1274 будинки.

При цьому середній рівень води станом на 21 годину 17 червня становить 1,1 м.

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Прокудін зазначив, що вибухотехніки відстежили вже майже 310 гектарів території, на яку вода могла занести вибухівку, виявили та знешкодили чотири вибохотехнічні предмети.

Крім того, вчора рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонн води з 82 житлових будинків області.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Станом на вечір 17 червня відомо вже про 16 загиблих унаслідок цієї трагедії. Безвісти зниклими вважається 31 особа.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.