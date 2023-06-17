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Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 16 осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 16 осіб
Попри російські атаки, на Херсонщині триває ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС
фото: Telegram / Ігор Кліменко

Зниклими безвісти вважається 31 особа

Унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції відомо вже про 16 загиблих. Безвісти зниклими вважається 31 особа. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Кліменко.

«Загинуло 16 осіб: 14 – на Херсонщині та дві – на Миколаївщині. Зниклими безвісти вважається 31 особа», – йдеться в повідомленні.

Підтопленими станом на зараз залишаються 1300 будинків. Серед них 1274 – на території Херсонської області, ще 26 – на Миколаївщині.

Усього внаслідок цього теракту евакуйовано 3614 осіб, із яких 474 – діти, ще 80 – маломобільні особи.

Правоохоронці отримали понад 4800 заяв громадян про пошкодження майна. Перевірили 13,5 тисяч квартир та будинків.

«Ворог продовжує кошмарити Херсон обстрілами. Але наші люди незламні: ліквідаційні роботи тривають. Всі служби працюють попри російські терористичні атаки», – заявив Кліменко.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС. 

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: Миколаївщина Херсонщина Каховська ГЕС

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