Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
Водойми продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами
Водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки.
На одній із баз відпочинку в Комунарському районі Запоріжжя рівень води майже за тиждень знизився до нульової позначки. Раніше альтанки стояли на воді, нині – на землі.
Оголений берег замість річки спостерігають на водоймах, що нижче Дніпрогесу, зокрема у селищі Біленьке Запорізького району.
На березі можна побачити рибу та раків, які не змогли врятуватися під час стрімкого руху води.
Нині на узбережжі повзають змії, які змушені жити без води. Місцеві жителі скаржаться, що плазуни лізуть до будинків.
З іншого берега Каховського водосховища, у селищі Кушугум Запорізького району, ситуація не краща: рівень води продовжує падати, хоч і не такими стрімкими темпами, як у перші дні.
А до плавневої зони, яку омивала вода, тепер можна дійти пішки.
Водокачка для забору поливної води залишилась на сухому узбережжі.
Річка Конка впадає в Каховське водосховище. Тут рівень води теж падає.
Каховське водосховище поблизу селища Малокатеринівка Кушугумської громади стає схожим на чорну пляму.
А так виглядає саме Каховське водосховище після підриву росіянами греблі:
Нагадаємо, рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м.
До слова, після катастрофи на Каховській ГЕС Кривий Ріг має запаси води приблизно на два місяці.
Аби забезпечити водозабезпечення в регіонах, які критично залежали від води з Каховського водосховища, розробляються спеціальні рішення. За період, доки у Кривому Розі буде вода, уряду треба опрацювати різні пропозиції.
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