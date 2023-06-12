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Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки
фото: FREEДОМ

Водойми продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами

Водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки.

На одній із баз відпочинку в Комунарському районі Запоріжжя рівень води майже за тиждень знизився до нульової позначки. Раніше альтанки стояли на воді, нині – на землі.

Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста
Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста
фото: Суспільне
Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста
Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста
фото: Суспільне

Оголений берег замість річки спостерігають на водоймах, що нижче Дніпрогесу, зокрема у селищі Біленьке Запорізького району.

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

На березі можна побачити рибу та раків, які не змогли врятуватися під час стрімкого руху води.

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне
Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

Нині на узбережжі повзають змії, які змушені жити без води. Місцеві жителі скаржаться, що плазуни лізуть до будинків.

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

З іншого берега Каховського водосховища, у селищі Кушугум Запорізького району, ситуація не краща: рівень води продовжує падати, хоч і не такими стрімкими темпами, як у перші дні.

Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

А до плавневої зони, яку омивала вода, тепер можна дійти пішки.

Плавнева зона біля річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
Плавнева зона біля річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

Водокачка для забору поливної води залишилась на сухому узбережжі.

Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

Річка Конка впадає в Каховське водосховище. Тут рівень води теж падає.

Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне
Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС
Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС
фото: Суспільне

Каховське водосховище поблизу селища Малокатеринівка Кушугумської громади стає схожим на чорну пляму.

Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка
Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка
фото: Суспільне
Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка
Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка
фото: Суспільне

А так виглядає саме Каховське водосховище після підриву росіянами греблі:

5 фото
На весь екран
Каховське водосховище після підриву росіянами греблі
фото: FREEДОМ

Нагадаємо, рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м.

До слова, після катастрофи на Каховській ГЕС Кривий Ріг має запаси води приблизно на два місяці.

Аби забезпечити водозабезпечення в регіонах, які критично залежали від води з Каховського водосховища, розробляються спеціальні рішення. За період, доки у Кривому Розі буде вода, уряду треба опрацювати різні пропозиції.

Теги: Каховська ГЕС Запоріжжя водойма річка річка Дніпро

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