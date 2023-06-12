Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)

Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки

Водойми продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами

Водойми, що у Запоріжжі та передмісті, продовжують міліти, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військами. Глибоководні річки за кілька днів перетворилися на струмки.

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На одній із баз відпочинку в Комунарському районі Запоріжжя рівень води майже за тиждень знизився до нульової позначки. Раніше альтанки стояли на воді, нині – на землі.

Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста фото: Суспільне

Рівень води біля бази відпочинку у Комунарському районі міста фото: Суспільне

Оголений берег замість річки спостерігають на водоймах, що нижче Дніпрогесу, зокрема у селищі Біленьке Запорізького району.

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Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

На березі можна побачити рибу та раків, які не змогли врятуватися під час стрімкого руху води.

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Нині на узбережжі повзають змії, які змушені жити без води. Місцеві жителі скаржаться, що плазуни лізуть до будинків.

Берег річки Дніпро у селищі Біленьке після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

З іншого берега Каховського водосховища, у селищі Кушугум Запорізького району, ситуація не краща: рівень води продовжує падати, хоч і не такими стрімкими темпами, як у перші дні.

Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

А до плавневої зони, яку омивала вода, тепер можна дійти пішки.

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Плавнева зона біля річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Водокачка для забору поливної води залишилась на сухому узбережжі.

Берег річки Кушугум після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Річка Конка впадає в Каховське водосховище. Тут рівень води теж падає.

Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Берег річки Конки після підриву Каховської ГЕС фото: Суспільне

Каховське водосховище поблизу селища Малокатеринівка Кушугумської громади стає схожим на чорну пляму.

Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка фото: Суспільне

Каховське водосховище біля селища Малокатеринівка фото: Суспільне

А так виглядає саме Каховське водосховище після підриву росіянами греблі:

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Каховське водосховище після підриву росіянами греблі фото: FREEДОМ

Нагадаємо, рівень води у затоплених населених пунктах Херсонської області продовжує спадати і вже знизилася ще на 64 см та становить 3,29 м.

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До слова, після катастрофи на Каховській ГЕС Кривий Ріг має запаси води приблизно на два місяці.

Аби забезпечити водозабезпечення в регіонах, які критично залежали від води з Каховського водосховища, розробляються спеціальні рішення. За період, доки у Кривому Розі буде вода, уряду треба опрацювати різні пропозиції.