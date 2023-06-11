Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кількість зниклих безвісти після руйнування Каховської ГЕС зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кількість зниклих безвісти після руйнування Каховської ГЕС зросла
Зниклими безвісти у Херсонській області вважаються 29 людей
фото з відкритих джерел

У Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів

Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти вважаються 29 осіб. Про це повідомляє в Telegram МВС України.

За даними МВС України, у Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній Україні території. З них евакуйовано 2699 осіб, зниклими безвісти 29 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, з них евакуйовано 982 особи.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Також ООН заявила, що російські військові не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю. 

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ.

Читайте також: Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: курсування кількох поїздів скасовано
Теги: окупанти військові евакуація Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні експерти відзначають успішні наступальні дії ЗСУ
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
Вчора, 11:11
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС триває
Рівень підтоплення на Херсонщині знижується: оперативні дані
Вчора, 09:57
На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя
Під Одесою приліт ракети: влада повідомила про наслідки
Вчора, 08:58
Херсон після знищення Каховської ГЕС
Катастрофа на Херсонщині: названо площу підтоплення і середній рівень води
8 червня, 08:38
Пушкін став символом російської імперської культури
Від Пушкіна до Путіна – дві букви й один крок
7 червня, 09:14
Голова МАГАТЕ запевнив, що води, яка перекачується на станцію основним маршрутом, має вистачити на кілька днів
Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Запорізьку АЕС: деталі
6 червня, 13:41
Українські сили звільнили значну ділянку Іванівського лісу
ЗСУ просунулись на Запорізькому напрямку: карта ISW
5 червня, 08:25
Кремль неоднаразово міняв цілі війни і вимоги для її завершення
Як закінчити війну? Росія сформулювала новий список вимог
27 травня, 09:58
Завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
16 травня, 17:00

Суспільство

Кількість зниклих безвісти після руйнування Каховської ГЕС зросла
Кількість зниклих безвісти після руйнування Каховської ГЕС зросла
ГУР зробило заяву щодо передачі українських полонених Угорщині
ГУР зробило заяву щодо передачі українських полонених Угорщині
Росіяни блокують доступ ООН для допомоги жителям на окупованому Лівобережжі
Росіяни блокують доступ ООН для допомоги жителям на окупованому Лівобережжі
На дрони для ЗСУ: Кличко продав на аукціоні свій знаменитий велосипед
На дрони для ЗСУ: Кличко продав на аукціоні свій знаменитий велосипед
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців
ДТЕК допоміг придбати бронеавтомобіль для харківських спецпризначенців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
67K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
27K
Маляр опублікувала рідкісне фото та натякнула на гарні новини з поля бою
25K
На Львівщині затопило відоме курортне селище
12K
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
11K
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:46
Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Вчора, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Вчора, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту