Кількість зниклих безвісти після руйнування Каховської ГЕС зросла

У Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів

Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Станом на вечір 10 червня зниклими безвісти вважаються 29 осіб. Про це повідомляє в Telegram МВС України.

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За даними МВС України, у Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів, 32 з них – на підконтрольній Україні території. З них евакуйовано 2699 осіб, зниклими безвісти 29 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, з них евакуйовано 982 особи.

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Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. За 5 годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація із небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Також ООН заявила, що російські військові не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю.

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ.