Скандал із Bihus.Info: Тищенко розповів, хто стежив за журналістами

Тищенко заявив, що звільнений Роман Семенченко є «золотим фондом» СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років

Народний депутат України Микола Тищенко заявив про свою підтримку співробітникам СБУ, які шпигували за членами команди Bihus.Info. Відповідне повідомлення Тищенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, звільнений Роман Семенченко є «золотим фондом» СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.

«На догоду наркоманам, горе-розслідувачам звільнено золотий фонд Служби Безпеки України. ФСБ аплодує стоячи. А хто захищатиме державу? Може, ті люди з пакетиками білого порошку? Я хочу підтримати всіх простих чесних правоохоронців. Хлопці, ми всі все розуміємо. Ми з вами», – підписав відео Тищенко.

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Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

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На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info»

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація.