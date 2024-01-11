Зеленський зустрівся з президентом Естонії (фото)
Алар Каріс: «Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії»
Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 11 січня, перебуває із робочим візитом в Естонії, вже зустрівся з президентом країни Аларом Карісом. Про це естонський лідер повідомив в Twitter (X).
«Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода», – написав Алар Каріс.
Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна. В Естонії глава України зустрінеться з президентом Аларом Карісом, спікером парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас. Зеленський також виступить з промовою в парламенті.
Коментарі — 0