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Зеленський зустрівся з президентом Естонії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президентом Естонії (фото)
Зеленський також виступить з промовою в парламенті Естонії
фото: Алар Каріс

Алар Каріс: «Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії»

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні, 11 січня, перебуває із робочим візитом в Естонії, вже зустрівся з президентом країни Аларом Карісом. Про це естонський лідер повідомив в Twitter (X).

«Сьогодні дуже особливий день, ми вітаємо президента України Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба базується на спільних цінностях, ідеалами, до яких ми прагнемо, завжди є демократія та свобода», – написав Алар Каріс.

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Президент Естонії також опублікував перші фото з зустрічі з Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Естонії Таллінна. В Естонії глава України зустрінеться з президентом Аларом Карісом, спікером парламенту Лаурі Хуссаром і прем'єр-міністром Каєю Каллас. Зеленський також виступить з промовою в парламенті. 

Теги: Володимир Зеленський Естонія

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