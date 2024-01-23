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Ранкова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ранкова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки (фото)
У Харкові з-під завалів урятовано 27 людей
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

У Харкові через обстріл за попередніми даними загинули п'ятеро людей

В Києві, Харкові, Павлограді триває рятувальна операція після чергової російської атаки. Є постраждалі та загиблі. Про це повідомив  президент України Володимир Зеленськийу Telegram. 

«Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва. У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п'ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів урятовано 27 людей. У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини. Мої співчуття всім рідним і близьким», – написав президент.

Глава держави подякував рятувальникам, які зараз продовжують свою роботу, працівникам усіх екстрених служб, а також «усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя».

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Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

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Теги: поранення президент Володимир Зеленський

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