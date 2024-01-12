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Євродепутати підтримали петицію позбавити Орбана голосувати в Раді ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євродепутати підтримали петицію позбавити Орбана голосувати в Раді ЄС
Депутат Європарламенту зауважив, що відгук з боку колег на «історичну петицію» щодо Орбана був потужним
фото з відкритих джерел

Для того, щоб зібрати підписи для петиції знадобилося чотири дні

У Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120, під петицією щодо позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС. Про це повідомив депутат Європарламенту, ініціатор відповідної петиції Петрі Сарвамаа.

На це знадобилося чотири дні, адже оголошено про початок збору підписів у Європарламенті було у вівторок на цьому тижні.

«Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу», – написав він.

Депутат зауважив, що відгук з боку колег на цю «історичну петицію» був потужним. Документ підписали представники різних партій з кількох країн.

За словами Сарвамаа, тепер «було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні» у Європарламенті.

Депутат припустив, що це може відбутися наступного тижня, оскільки тоді «парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини».

Також депутат Європарламенту додав, що зміст резолюції знаходиться на стадії переговорів, і він вважає «дуже можливим» включення процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС – «в певній формі».

Нагадаємо, у Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

До слова, депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні.

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Теги: Віктор Орбан Європарламент депутат

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