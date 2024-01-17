Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Зеленський: «Будь-який тиск на журналістів неприпустимий»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком, на ній обговорили стеження за журналістами Bihus.Info, про яке напередодні з’явилася інформація. Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

«Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати», - сказав президент.

Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами.

«Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий», – заявив він.

Як повідомлялося, Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту «Bihus.Info». 

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали. Він запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни, а всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

На ситуацію відреагував Комітет Ради з питань свободи слова, який підготував запит до Служби безпеки України задля пошуку причетних до стеження за журналістами Bihus.Info. 

Раніше також журналіст Юрій Ніколов, який у січні 2023 року розповів про схему із закупівлею продуктів для військових за завищеними цінами, заявив про залякування. Ніколов зазначив, що незвані гості налякали його маму, яка після онкології живе з ним, і додав, що відео інциденту «через 15 хвилин» виклали у мережу.

Теги: журналіст прослуховування розслідування Володимир Зеленський кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На архівному відео керівництво військової контррозвідки отримує бойовий прапор з рук Зеленського
Кіберволонтери оригінально привітали контррозвідників на сайті підрядника ФСБ
18 грудня, 2023, 19:14
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
ЗМІ назвали західні компанії, які в обхід санкцій допомагають РФ робити танки
21 грудня, 2023, 02:55
Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації
Кабмін направив до Ради законопроєкт щодо мобілізації
25 грудня, 2023, 22:51
На думку деяких користувачів, у промові не було чогось, що об'єднало б націю
Новорічне привітання Зеленського: реакція соцмереж
1 сiчня, 12:53
Володимир Зеленський дав велику пресконференцію
«Є ті, за кого соромно». Зеленський прокоментував скандальні заяви нардепки Безуглої
19 грудня, 2023, 20:34
Володимир Зеленський схвалив закон № 3482-IX
Зеленський підписав закон про визнання освіти, здобутої на окупованих територіях
22 грудня, 2023, 12:09
За словами Зеленського, лише достатнє виробництво вітчизняної зброї, допоможе поставити Росію на місце
Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ
27 грудня, 2023, 17:16
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Зеленський повідомив про плани на наступний рік
30 грудня, 2023, 22:45
Прем'єр незаконно розголосив інформацію про викривача
НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля: відповідь пресслужби прем'єра
11 сiчня, 12:17

Події в Україні

Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів
Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів
Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина
Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина
«Південь» розповів про нову стратегію російських атак
«Південь» розповів про нову стратегію російських атак
Нова допомога від Німеччини, підозра бізнесмену Гринкевичу. Головне за 17 січня
Нова допомога від Німеччини, підозра бізнесмену Гринкевичу. Головне за 17 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7613
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
6143
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
5902
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
4893
У передчутті Третьої світової
4370
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду

Новини

Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
16 сiчня, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
16 сiчня, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 сiчня, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua