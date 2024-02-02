Ердоган може поїхати до США? Турецькі ЗМІ розкрили план Байдена

Hürriyet: Байден хоче запросити Ердогана до США після рішення про Швецію до НАТО

Президент США Джо Байден планує запросити турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з візитом, пише оглядач газети Hürriyet Абдулкадір Сельві. За його словами, ратифікація Стамбулом протоколу про членство Швеції до НАТО пом'якшила клімат у відносинах з Вашингтоном. У публікації наголошується, що американська сторона потребує присутності Туреччини на Близькому Сході.

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Клімат у турецько-американських відносинах змінився після схвалення Туреччиною членства Фінляндії та Швеції в НАТО, вважає Абдулкадір Сельві. «У турецько-американських відносинах не бракує криз. Після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, клімат у турецько-американських відносинах змінився. Настільки, що поки ми говорили про те, чи буде схвалено продаж (Туреччини – «Главком») F-16, США винесли на порядок денний питання про наше повернення до проекту F-35», – йдеться у публікації.

Як пише Hürriyet, країнами було вирішено вжити одночасних кроків між США та Туреччиною щодо продажу F-16. Застосовувався так званий метод «блискавки». Парламент Туреччини прийняв членство Швеції. Президент США Байден повідомив свій конгрес. Президент Ердоган схвалив рішення парламенту. Байден зробив офіційне повідомлення Конгресу.

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«Чи увінчається весняна атмосфера у турецько-американських відносинах запрошення президента Байдена до президента Ердогана до США? Чому ні?», – припускає турецький оглядач.

Сельві зазначив, що якщо питання про постачання Туреччини американських винищувачів п'ятого покоління F-35 буде вирішено, то у взаєминах обох держав «виникне нова ситуація», яку Анкара не зможе проігнорувати. За словами оглядача, Ердоган пішов на поступки щодо членства Швеції в НАТО не без причин.

«Не забуваємо також і про потреба США у Туреччині на Близькому Сході. Байден обговорює виведення військ з Іраку та Сирії на шляху до виборів. У цій ситуації США потребують Туреччини», – пояснив автор публікації.



За його словами, намір Байдена запросити Ердогана до США може затвердити «відлигу» у їхніх взаєминах. Чи планує турецький лідер прийняти це запрошення і чи дійсно такі пропозиції надходили від керівництва США, не уточнюється.

Нагадаємо, 23 січня парламент Туреччини офіційно затвердив членство Швеції в НАТО. Раніше повідомлялося, що Анкара піде на цей крок у разі, якщо США поставлять Анкарі винищувачі F-16. За словами співрозмовників видання, приблизно так само Туреччина вже домоглася скасування «таємного ембарго» на постачання зброї, введеної проти неї «трьома-чотирма» країнами.

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Раніше йшлось про те, що США знову виставили ультиматум Туреччині, щодо постачання винищувачів F-35. Можливість поставок Туреччині американських винищувачів п'ятого покоління F-35 несумісна з наявністю у Анкари російських систем ППО С-300 та С-400, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Як зазначив Кірбі, між двома країнами продовжуються обговорення з цього питання, але США готові повернутись до поновлення участі Туреччини у програмі постачання винищувачів п'ятого покоління після того, як Анкара «зможе вирішити занепокоєння» Вашингтона.