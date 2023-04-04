Місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області

Московська церква не зможе користуватися земельними ділянками на території громади

Міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій.

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«Депутати Хмельницької міської ради щойно на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні.

Рішення стосовно всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів.

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Ділянки, на яких заборонена діяльність Московської церкви

Як повідомлялося, вранці 2 квітня у Хмельницькому в одному із храмів УПЦ МП (Свято-Покровського кафедрального собору) священнослужителі та віряни побили військового. Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство», а біля храму почалася масова акція протесту, під час якої сталися сутички.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а «патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені».

Протестувальники біля Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому зібрали понад тисячу підписів за перехід храму УПЦ МП до Православної церкви України. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання; вона вже почала описувати майно собору.

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У понеділок, 3 квітня, представники комісії передали документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Нагадаємо, 1 квітня завершилося судове засідання у справі настоятеля УПЦ МП митрополита Павла. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслета.