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Місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області
Влада Хмельницького анонсувала нове рішення щодо долі Московської церкви
фото: glavcom.ua

Московська церква не зможе користуватися земельними ділянками на території громади

Міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московської церкви всіма земельними ділянками на території громади. Про це повідомляє громадський діяч Андрій Смолій. 

«Депутати Хмельницької міської ради щойно на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні.

Рішення стосовно всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів.

Ділянки, на яких заборонена діяльність Московської церкви
Ділянки, на яких заборонена діяльність Московської церкви

Як повідомлялося, вранці 2 квітня у Хмельницькому в одному із храмів УПЦ МП (Свято-Покровського кафедрального собору) священнослужителі та віряни побили військового. Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство», а біля храму почалася масова акція протесту, під час якої сталися сутички.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а «патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені».

Протестувальники біля Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому зібрали понад тисячу підписів за перехід храму УПЦ МП до Православної церкви України. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання; вона вже почала описувати майно собору.

У понеділок, 3 квітня, представники комісії передали документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Нагадаємо, 1 квітня завершилося судове засідання у справі настоятеля УПЦ МП митрополита Павла. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслета.

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Теги: церква Московська церква в Україні Хмельницький

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