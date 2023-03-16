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Андрій Дудченко Протоієрей

Що таке лаврська духовність?

glavcom.ua
«А що таке лаврська духовність?»
фото з відкритих джерел

Лавра – це те що там, у печерах, а що на поверхні – це просто монастир

Отці, браття та сестри!

Всі вже бачили, напевно, ролік, де на Дальніх печерах Лаври стоять двоє у білих клобуках, і купа братії, і «говорєніє на язиках»?

От у мене після перегляду виникло питання. А що таке лаврська духовність? Яка вона сьогодні? Чи взагалі можна говорити про таке явище? Чи християнська духовність у Києво-Печерській лаврі – це лише спадщина минулого, яка сьогодні відсутня? Питання таке у мене тому, що у цьому відео вони, напевно, хотіли навести найкращі аргументи на свій захист.

Я не хочу обговорювати дії намісника Павла – його прокльони давно за межами християнства. Але в якості «найбільш духовного старця» вони хотіли показати Захарію. І що ми почули від того, у кого нещодавно «звон плил над росією»? Почули про «одкровення», яке було перед виборами, що Зеленський стане президентом. І що Зеленський пообіцяв хреститися, якщо виграє вибори. Оце рівень?!

Я одразу згадав про російського воєнного попа, якого зустрів в окупації, і який розповідав мені, що йому «Бог открил, что россія права». Отакий рівень «одкровень». То якщо це – найкраще, то де ж та лаврська духовність? Може отець Полікарп міг би допомогти прояснити? Чи то йому не дають висловлюватися, чи він сам не хоче? Ну якщо вся духовність братії втілена в цьому роліку, то це ж біда...

Мені дуже прикро, бо я там учився і там пройшла частина мого життя. Прекрасна юність... Кожного дня на першому курсі ми ходили в печери, я по пам'яті без свічки з того часу завжди ходжу. І таблички не дивилися з іменами святих, бо дуже скоро пам'ятали на пам'ять. А коли нові студенти приходили, ректор о.

Миколай Забуга казав їм, що Лавра – це те що там, у печерах, а що на поверхні – це просто монастир...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: релігія Києво-Печерська лавра Московська церква в Україні

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