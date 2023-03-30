Маніпуляції із цифрами. Московська церква вигадала хитрість, аби лишитися в Лаврі

Представники Московської церкви не можуть остаточно визначитися, скільки прислужників проживають на території Лаври

Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній (Паканич) заявив, що українська влада нібито збирається незаконно вигнати 600 осіб, які проживають на території Києво-Печерської лаври. Проте раніше митрополит Павло, колишній намісник Лаври, повідомляв, що на території монастиря проживає лише 220 осіб.

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Митрополит Антоній звернувся до вірян.

«Зараз кожна віруюча православна людина важко переживає події, які відбуваються навколо Києво-Печерської Лаври. Лавра – це не лише осередок життя Української Православної Церкви, тут зосереджені адміністративний центр нашої Церкви, синодальні відділи та Київські духовні школи. Загалом у святій обителі постійно проживають близько 600 осіб. І всіх цих людей хочуть вигнати на вулицю, не маючи на це будь-яких законних підстав», – зазначив митрополит Антоній.

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При цьому митрополит Антоній заявив, що «відповідно до законодавства України розірвання договору оренди можливе лише за згодою сторін або у судовому порядку». Він додав, що майно Лаври, що належить державі, знаходиться у користуванні монастиря десятки років, протягом цього часу музей-заповідник не мав жодних зауважень щодо виконання ченцями договірних зобов'язань.

«Отже, немає жодної законної підстави для того, щоб виселити ченців та студентів із Києво-Печерської лаври», – заявив Паканич.

Зазначимо, що митрополит Павло (Петро Лебідь) раніше заявляв, що на території Лаври проживає лише 220 осіб.

Тоді митрополит Павло наголосив, що він «понад 30 років є намісником Лаври» і разом з братією у 220 осіб «постійно моляться за державу і військо, і намагаються допомогти всім нужденним».

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Певно, що представники Московської церкви так сильно не хочуть покидати стіни святині, що готові вдатися навіть до маніпуляцій цифрами.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.