Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні

Раніше патріарх Кирило визнав підпорядкованість так званої УПЦ Москві, ставши на її захист

Росія заявила, що вимагає негайного звільнити колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита Павла, з-під домашнього арешту. Про це йдеться у заяві спецпредставника МЗС з питань співробітництва в галузі забезпечення права на свободу віросповідання, посла з особливих доручень Геннадія Аскальдовича, передають росЗМІ.

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«Глибоко переживаємо за долю владики Павла, який, як відомо, перебуває під домашнім арештом та в електронних кайданах. Його постать набуває людям доброї волі образ мученика за православну віру. Вимагаємо негайного звільнення митрополита Павла та надання йому відповідної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

У російському МЗС додали, що нібито турбуються за решту ченців та священиків Києво-Печерської лаври, які нібито перебувають під загрозою фізичної та моральної розправи.

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Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Митрополиту суд призначив цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

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Раніше Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні.

26 березня глава Російської православної церкви патріарх Кирило став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. Тим самим, глава РПЦ фактично визнав підпорядкованість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав кампанію проти виселення свого духовенства з Лаври.