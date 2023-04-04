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Благословляв окупантів та освячував техніку. Представник УПЦ МП з Харківщини отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Благословляв окупантів та освячував техніку. Представник УПЦ МП з Харківщини отримав підозру
Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ
фото: СБУ

Підозрюваний фіксував на камеру освячення техніки РФ для подальшого оприлюднення на кремлівських каналах

Служба безпека України зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію РФ. Про це передає пресцентр СБУ.

«У період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» священник благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Увесь «процес» наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

Таким чином ворог намагався імітувати «підтримку» загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію РФ. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ. За даними фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині священник УПЦ МП ударив по голові хлопчика із прапором України.

Крім того, підозру отримав представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі.

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Теги: війна СБУ росія Московська церква в Україні

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