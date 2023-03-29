Адепти «русского міра» знову приміряють на себе образ жертви

Більшовицька пропаганда старанно вибудовувала образ страждальців зі своїх поплічників та однодумців

Згадую, як у радянському дитинстві доводилося читати оповідання про ті страждання, які терпіли мужні більшовики від царату і різних буржуїв.

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Хтось памʼятає байку про хлібну чорнильницю, з якої Ілліч писав таємні листи молоком? А коли наглядачі приходили – «чорнильницю» ковтав.

Чи про зелену лампу, яку везли для нього аж у Шушенське?

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Про мальчіша-кібальчіша, якого буржуіни замучили, коли зрадник видав його за «бочку варенья и корзину печенья»?

Або Павліка Морозова, якого родичі прибили після викриття батька-шкідника?

Більшовицька пропаганда старанно вибудовувала образ страждальців зі своїх поплічників та однодумців. «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил…»

Так само робила і пропаганда нацистів. Один Хорст Вессель чого вартий. «Kamʼraden, die Rotfront Und Reaktion erschossen, Marschier’n im Geist In unser’n Reihen mit», як же без них…

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Та й взагалі, «страждання німецького народу», від яких нібито він був визволений нацистами, стали ідеологічним виправданням для всіх тиранічних заходів фюрера.

Якщо дивитися цілком формально, то і більшовики, і нацисти піддавалися і переслідуванням, і увʼязненню, і насильству з боку держави та опонентів. Ленін, Сталін, Гітлер були осуджені та відбували кримінальне покарання за політичну діяльність.

Але хіба те, що вони робили до захоплення влади, їхні погляди та ідеї – не були приводом до суспільного опору? А те, до чого вони дійшли, захопивши владу – взагалі за межею розуміння…

Коли «русскій мір» шукає страдальців у своїх рядах та у спротиві собі бачить утиски й гоніння – немає чому дивуватися.

Але щоби і надалі йти за ним та захищати його ідеї – після Бучі та Маріуполя, після всього того, що «русскій мір» вже приніс та далі несе – я не знаю, де треба згубити або розум, або совість.

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Хоча зрозуміло, що значно простіше адептам рм ототожнювати себе з невинними страдальцями, ніж з мʼясниками Бучі та губителями Маріуполя, з %утіним та його прислужниками. І один одному переповідати-пересилати сучасні варіанти мальчіша-кібальчіша, якого мучають буржуіни прокляті…