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У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
Мешканці Хмельницького хочуть зупинити розграбування церкви
фото з відкритих джерел

Мешканці Хмельницького збираються разом, аби завадити попам вивозити майно з церкви мікрорайону Гречани

У місті Хмельницькому після заборони діяльності УПЦ МП священники вивозять речі із церков. Зокрема це відбувається сьогодні у мікрорайоні Гречани. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook програміст, засновник клубу Алгоритм Андрій Попик. 

«Щойно з храму біля мікрорайоні Гречани московські попи почали вивозити невідомі речі. Тому сьогодні 18:00, московська церква на вул. Шухевича, 11/2 (колишня Курчатова у Гречанах, навпроти зупинки Насолода – колишня Нива) збирається громада, аби зупинити розграбування церкви та майна, і перевести храм до ПЦУ», – написав він. 

За його словами, наразі на місці знаходяться місцеві депутати, аби не дати вивезти майно громади. Він також  закликав прийти усіх небайдужих мешканців мікрорайону Гречани.

«Маємо відстояти Україну! Тяжко перемогти Москву на фронті, коли Москва працює в тилу!», –  вважає Андрій Попик.

Нагадаємо, міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади.

«Депутати Хмельницької міської ради щойно на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні. Рішення щодо всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів.

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Теги: церква міськрада громада Facebook майно Москва

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