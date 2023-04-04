У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму

Мешканці Хмельницького збираються разом, аби завадити попам вивозити майно з церкви мікрорайону Гречани

У місті Хмельницькому після заборони діяльності УПЦ МП священники вивозять речі із церков. Зокрема це відбувається сьогодні у мікрорайоні Гречани. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Facebook програміст, засновник клубу Алгоритм Андрій Попик.

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«Щойно з храму біля мікрорайоні Гречани московські попи почали вивозити невідомі речі. Тому сьогодні 18:00, московська церква на вул. Шухевича, 11/2 (колишня Курчатова у Гречанах, навпроти зупинки Насолода – колишня Нива) збирається громада, аби зупинити розграбування церкви та майна, і перевести храм до ПЦУ», – написав він.

За його словами, наразі на місці знаходяться місцеві депутати, аби не дати вивезти майно громади. Він також закликав прийти усіх небайдужих мешканців мікрорайону Гречани.

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«Маємо відстояти Україну! Тяжко перемогти Москву на фронті, коли Москва працює в тилу!», – вважає Андрій Попик.

Нагадаємо, міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади.

«Депутати Хмельницької міської ради щойно на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ (МП)», – йдеться у повідомленні. Рішення щодо всіх церков ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів.