Офіційне видання Ради цитує заборонених російських пропагандистів

Видання «Голос України» фінансується з грошей платників податків

У офіційному виданні українського парламенту «Голос України» знайшли цитату російського пропагандистського видання «Russia Today». Увагу на це звернув головний редактор LB.ua Олег Базар, який оприлюднив відповідний знімок у Facebook.

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Видання українського парламенту «Голос України» цитує «Russia Today» фото: Олег Базар

«Йшов десятий рік війни та другий рік повномасштабного вторгнення. А офіційне видання Верховної Ради «Голос України» продовжувало цитувати Russia Today», – написав Базар.

Журналіст нагадав, що видання фінансується з державного бюджету, тобто з грошей платників податків, і поставив питання керівництву парламенту про те, чи справді на це варто виділяти кошти.

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За словами головного редактора, текст було оприлюднено ще 2 червня, проте навіть в онлайн-версії видання цього так і не виправили.

Видання українського парламенту «Голос України» цитує «Russia Today» фото: скріншот з онлайн-версії видання

Примітно, що в постанові Верховної Ради про фінансування діяльності парламенту на 2023 рік на потреби видання «Голос України» виділено майже 23,8 мільйона гривень.

Варто зазначити, що трансляцію каналу RT було заборонено в Україні з 2014 року. Після початку російського вторгнення канал також був заборонений у багатьох країнах Заходу, а його німецька «дочка» RT DE разом з іншими підрозділами зупинила мовлення в ЄС з березня 2022 року.

Нагадаємо, відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно €1 млрд, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

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До слова, на тимчасово окупованій території Донеччини продовжуються бунти серед завербованих Росією ув'язнених. Ті дезертують із фронту, викрадаючи зброю і вбиваючи російських бойовиків.