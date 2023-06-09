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Відновлення Каховської ГЕС: уряд підрахував витрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відновлення Каховської ГЕС: уряд підрахував витрати
Відновлення ГЕС, за попередніми даними, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро
фото скріншот відео

Влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків

Відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Відновлення ГЕС, за попередніми даними Укргідроенерго, коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи», – сказав Шмигаль.

За його словами, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: окупанти міністр влада Укргідроенерго Денис Шмигаль відео Каховська ГЕС уряд

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