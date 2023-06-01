Окупанти продаватимуть у Росії крадену черешню з Мелітополя

Росіяни вихваляються награбованим в Україні

У російському Санкт-Петербурзі продаватимуть черешню з окупованого Мелітополя Запорізької області. Про це пишуть пропагандистські російські медіа.

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Росіяни вже навіть не намагаються приховати, що просто грабують тимчасово окуповані території. Наразі вони вже хизуються тим, як будуть вивозити знамениту мелітопольську черешню на росію та продавати там.

Українську черешню росіяни називають «елітною» і зауважують, що за її постачання відповідає «влада» Запоріжжя.

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Черешню очікують привезти в першу частину місяця. «Торік аграрії намагалися вивозити врожай через Крим, але стояли у 36-годинних заторах. Цього літа там організують окремі колони для продукції, що швидко псується, зокрема і для черешні», – зауважило видання.

Як додають у росЗМІ, черешню планують завозити в РФ дорогою через Маріуполь на Ростов-на-Дону.

До слова, вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на два фрукти впадуть на початку червня.

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Зауважимо, позавчора у Мелітополі прогриміли потужні вибухи.