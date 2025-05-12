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Слідчі дії щодо посадовців Нацгвардії: офіційна заява НАБУ і САП

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Слідчі дії щодо посадовців Нацгвардії: офіційна заява НАБУ і САП
Антикорупційні органи наголосили, що інформують суспільство про результати слідства
фото: САП

НАБУ і САП підтвердили проведення обшуків у посадовців Нацгвардії, але деталі не розголошують

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про проведення слідчих дій стосовно посадовців Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

У спільній заяві, опублікованій на офіційних каналах комунікації, НАБУ і САП зазначили, що з метою забезпечення ефективності розслідувань вони не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях.

Антикорупційні органи наголосили, що інформують суспільство про результати слідства лише на етапі, коли зібрано достатньо доказів для повідомлення особам про підозру.

«Наголошуємо, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчі дії насамперед означають перевірку версій і спрямовані на збір доказів, які можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину або причетності конкретних осіб», – йдеться в заяві.

НАБУ і САП запевнили, що про результати розслідування згаданих у медіа кримінальних проваджень та прийняті на їх підставі рішення буде повідомлено офіційними каналами комунікації. Таким чином, антикорупційні органи підтвердили сам факт проведення обшуків, але утрималися від розкриття будь-яких деталей щодо суті розслідування, осіб, яких стосуються слідчі дії, або можливих причин обшуків, посилаючись на інтереси слідства.

Нагадаємо, джерела видання ZN.UA повідомили про масштабні обшуки НАБУ 9 та 10 травня у високопосадовців Нацгвардії.  За інформацією ЗМІ, розслідування стосується можливих корупційних схем при закупівлі товарів, робіт та послуг для Національної гвардії, зокрема ймовірних хабарів та розтрати державних коштів на суму в сотні мільйонів гривень.

На тлі повідомлень у ЗМІ про проведення Національним антикорупційним бюро України обшуків у низки посадовців Національної гвардії України, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило офіційну заяву про відсторонення посадовців.

У повідомленні МВС йдеться про те, що шість посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонені від виконання своїх обов'язків.

 

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Теги: НАБУ САП Нацгвардія обшук

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