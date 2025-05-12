Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі

Перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, «блогери» гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику. Це також транслювалося в ефірі

Особи, які засвітилися на відео, були затримані поліцією неподалік Контрактової площі

Поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що під час моніторингу соціальних мереж столичні правоохоронці виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах. На записі група осіб, яка у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність у одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї, що супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших.

Поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї фото: Національна поліція України

Надалі, за словами правоохоронців, останні, перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в ефірі. Згодом їх затримали поліцейські неподалік Контрактової площі.

На пʼятьох учасників інциденту, віком від 16 до 27 років дільничні офіцери поліції та ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронцям вдалося зʼясувати, що один із учасників інциденту раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним. Окрім цього, поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого статтею Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю провели обшук за місцем мешкання найактивнішого учасника. За результатами в оселі молодика нічого не виявлено.

Нагадаємо, столичні муніципали виявили підлітків, які стріляли з пневматичного пістолета в Парку Партизанської Слави. Зброю вилучено, з дітьми та батьками проведено бесіду.

Раніше у мережі ширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Згодом стало відомо, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності.