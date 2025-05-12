Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі
Перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, «блогери» гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику. Це також транслювалося в ефірі
фото: Національна поліція України

Особи, які засвітилися на відео, були затримані поліцією неподалік Контрактової площі

Поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що під час моніторингу соціальних мереж столичні правоохоронці виявили відео стріму, що поширювалося у телеграм-каналах. На записі група осіб, яка у приміщенні кафе в центрі Києва обговорювала наявність у одного з учасників незареєстрованої вогнепальної зброї, що супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших.

Поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї
Поліція Києва притягнула до відповідальності «блогерів», які напідпитку у прямому ефірі хизувались наявністю незареєстрованої зброї
фото: Національна поліція України

Надалі, за словами правоохоронців, останні, перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику, що також транслювалося в ефірі. Згодом їх затримали поліцейські неподалік Контрактової площі.

На пʼятьох учасників інциденту, віком від 16 до 27 років дільничні офіцери поліції та ювенальні поліцейські склали адмінматеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ч. 1 ст. 178 (поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронцям вдалося зʼясувати, що один із учасників інциденту раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним. Окрім цього, поліцейські у межах кримінального провадження, відкритого статтею Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю провели обшук за місцем мешкання найактивнішого учасника. За результатами в оселі молодика нічого не виявлено.

Нагадаємо, столичні муніципали виявили підлітків, які стріляли з пневматичного пістолета в Парку Партизанської Слави. Зброю вилучено, з дітьми та батьками проведено бесіду. 

Раніше у мережі ширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Згодом стало відомо, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. 

Теги: обшук Київ зброя поліція відео пістолет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
12 квiтня, 12:33
Найбільші контракти з «Київзеленбудом» отримали п’ять фірм
Хто «пасеться» у столичних парках? Названо фірми, які отримали найбільші контракти «Київзеленбуду» у 2024 році
17 квiтня, 18:35
У багатьох містах України пролунали вибухи
Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА
24 квiтня, 05:20
Урочистості з нагоди відкриття сезону – нагородження юних залізничників за особливі досягнення, інтерактивні конкурси та святкова програма – переносяться на 2 травня
Старт нового сезону Київської дитячої залізниці перенесено через день жалоби
25 квiтня, 09:04
Оленич буцімто обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
29 квiтня, 15:40
У Житомирі 11-річна дівчина отримала ножове поранення після суперечки зі знайомим
У Житомирі 11-річна дівчина отримала ножове поранення після суперечки зі знайомим
5 травня, 07:16
Найбільший рівень охоплення системами відеоспостереження мають Оболонський та Деснянський райони
Тисяча нових камер відеоспостереження з'явиться у школах двох районів столиці
6 травня, 16:56
Двоє чоловіків розгулювали з радянською символікою: поліція відкрила провадження за фактом пропагування комуністичного режиму
Гуляли у радянській формі. На Закарпатті поліція затримала священника УПЦ МП з другом
9 травня, 18:33
Науковець Пол Колбі зробив заяву про українську розвідку під час Київського безпекового форуму
«Найдивніше, що бачив за останні роки». Науковець зі США розповів, чим вражає українська розвідка
8 травня, 18:15

Новини

Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі
Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі
У Києві почалася реєстрація тварин: для яких домашніх улюбленців вона обов'язкова
У Києві почалася реєстрація тварин: для яких домашніх улюбленців вона обов'язкова
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Жіноча збірна Києва виборола перемогу на чемпіонаті України з водного поло
Жіноча збірна Києва виборола перемогу на чемпіонаті України з водного поло
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
Літургія у Кирилівській церкві вперше за десятиліття відбулася українською (фото)
Кір Стармер у Києві відвідав ресторан кримськотатарської кухні: що замовив політик
Кір Стармер у Києві відвідав ресторан кримськотатарської кухні: що замовив політик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
68K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
20K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
13K
«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну
7599
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua