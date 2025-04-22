Як адвокати отримували доступ до закритих судових рішень: головне про гучну справу НАБУ

За даними слідства, адвокати отримали несанкціонований доступ до матеріалів щонайменше 100 кримінальних проваджень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру трьом адвокатам юридичної компанії «Гарантія ваших прав», яких звинувачують у систематичному незаконному втручанні в роботу Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР). Фігурантом справи став фактичний керівник фірми Дмитро Борзих, колишній помічник головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

За даними слідства, адвокати, зокрема Борзих, отримали несанкціонований доступ до матеріалів щонайменше 100 кримінальних проваджень, з яких близько 30 стосувалися справ НАБУ про топкорупцію. Більшість адвокатів «Гарантії ваших прав» – колишні працівники військової та генпрокуратури.

У 2020 році вони створили власну юридичну компанію, а вже до 2022 року, як зазначено в матеріалах справи, почали використовувати «ексклюзивні» методи захисту клієнтів – через хакера Костянтина Сайбеля. У 2019-му той отримав умовний термін у справі, яку розслідували майбутні адвокати. Згодом він зламував державні реєстри та добував закриту інформацію, включно з даними про переміщення глави ГУР.

Серед справ, до яких були причетні адвокати фігурують гучні прізвища: Ігор Коломойський (олігарх), Борис Кауфман (одеський девелопер), Дмитро Ісаєнко (ексчиновник Мінрегіону, забудовник), Григорій Козловський (львівський бізнесмен), Богдан Якимець (пов’язують із «обслуговуванням» справ топкорупціонерів), Олександр Насіковський (співвласник DIM Group), Олександр Грановський (екснардеп, бізнесмен із оточення Порошенка), Кирило Шевченко (ексглава НБУ, у розшуку), Вадим Новинський (екснардеп, колишній акціонер «Метінвесту», пов’язаний із УПЦ МП).

Розслідування НАБУ

НАБУ розглядало кілька версій джерела витоків інформації. В межах однієї з них, за рішенням суду, у офісі компанії було встановлено прослуховування. Оперативні заходи тривали з середини листопада до кінця грудня 2023 року, усі події в офісі фіксувалися в режимі реального часу.

Однак дії довелося припинити достроково: після скандалу навколо прослуховування кабінету Валерія Залужного підозрювані насторожилися й викликали технічних спеціалістів. Це змусило детективів діяти раніше. Відбулись обшуки в офісі та помешканнях кількох адвокатів, а також у хакера Костянтина Сайбеля. Вилучено електронні пристрої, зокрема телефони та ноутбуки Сайбеля і адвоката Андрія Філюка. За даними джерел видання у Нацполіції, у вересні 2023 року Сайбель виїхав з України.

Слідство тривало півтора року. Після нещодавнього оголошення підозр з’явилася версія, що НАБУ протягом усього цього часу перебувало під тиском Офісу президента й нібито навмисно пішло за «найменш тяжкою статтею», хоча в записах, зроблених за півтора місяця прослуховування, містяться підстави для значно серйозніших обвинувачень. Стосовно Дмитра Борзих і його поплічників від самого початку було відкрито два кримінальні провадження за такими статтями КК України:

отримання неправомірної вигоди посадовими особами (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368);

втручання в роботу автоматизованих систем документообігу судів (ч. 2 ст. 376-1).

Обидва кримінальні провадження були об’єднані прокурором, тож «справа Борзих» підслідна НАБУ. Адвокати підозрюваних намагаються це оскаржити. Розслідування підкупів потребує більше ресурсу, ніж має НАБУ – щонайменше десять детективів і тривала оперативна робота, зазначають джерела видання.

Паралельно велося два провадження. Після дострокового завершення операції та вилучення техніки слідство зібрало достатньо доказів для вручення підозр трьом особам за втручання в ЄДРСР. Інші епізоди, зокрема щодо корупції, ще розслідуються.

За даними джерел видання у правоохоронних органах, під час слідства були зафіксовані ознаки підготовки до хабарів – судді та експертам, аби отримати висновок, який міг би стати підставою для виправдувального вироку. За цими фактами відкрили окреме провадження, яке згодом об’єднали з основною справою. Після відставки Олександра Рувіна з посади керівника КНДІСЕ, Борзих зберіг там вплив. За даними джерел, його команда продовжувала схему торгівлі експертизами.

Аналіз даних

Повну схему цифрового втручання в ЄДРСР слідству вдалося відновити лише в середині 2024 року – після зламу ноутбуків фігурантів. Лише після багаторазового аналізу аудіозаписів та дій у реєстрі вдалося встановити: хто координував схему, хто виконував, як передавались дані та який це мало вплив.

У січні слідчі вилучили додаткові докази у провайдера – на його сервері виявили фрагмент цифрової інфраструктури. Попри частково втрачені дані, вдалося відновити роботу скрипту BAS – автоматизованої платформи для доступу до ЄДРСР. Система працювала як у хакера, так і на сервері, використовуючи логін і електронний ключ одного із суддів, нібито – Василя Волошина зі Шевченківського суду Києва.

Суддя заперечує свою причетність. Слідству належить з’ясувати, чи передав він доступ стороннім або ж ключ був скомпрометований іншим способом.

«Механіку доступу було відточено досконально. Хакер щодня стежив за системою, вручну обновляв її та вмонтував Telegram-бот, який давав змогу шукати судові рішення за ключовими словами. Авторизація відбувалася через проксі-сервер за кордоном: запит передавався до реєстру, потрібне рішення відкривалося та поверталося користувачу», – йдеться у матеріалі.

Із ноутбука адвоката Андрія Філюка правоохоронці з’ясували, що кожен користувач бота мав доступ до судових справ за прізвищем, номером або ключовими словами. Система автоматично шукала та повертала повні тексти рішень, оновлюючись кожні 12 годин. За півтора року вона обробила понад 10 тис. рішень.

Слідчі зафіксували понад 600 випадків цілеспрямованого пошуку, загалом – понад 39 тис. запитів і доступ до понад 7500 судових рішень. В окремі дні кількість несанкціонованих дій у реєстрі перевищувала 1000. Адвокати моніторили не лише рішення щодо обшуків чи арештів, а й тимчасові доступи, запобіжні заходи – в усіх видах проваджень. Пріоритет – справи топкорупції.

На комп’ютері Філюка зберігалося понад 600 незаконно завантажених рішень. За даними джерел видання, усю діяльність координував Дмитро Борзих – саме він ставив завдання, але безпосередньо в систему не втручався.

Хоча прослуховування завершилось ще в грудні 2023 року, експертизу призначили лише в листопаді 2024 року. Спершу записи передали на фоноскопічну експертизу до Центру судових експертиз МВС, але через технічну несумісність прошивки експерти не змогли надати чіткий висновок. У січні 2025 року справу передали до Львівського НДІ судових експертиз. Львівські експерти визнали записи автентичними. Це створило підґрунтя для подальших слідчих дій. З моменту операції 2023 року роботу схеми фактично заблоковано.

«Адвокатська контора продовжує працювати»

Попри пред’явлені підозри, адвокатська контора продовжує працювати, зберігаючи вплив у судах. Дмитро Борзих, звільнений під заставу 10 млн грн, відкрито хизується зв’язками в НАБУ, які нібито «вирішують питання».

Хоча є публічні дані про участь адвокатів у корупції та незаконному доступі до реєстрів, Національна асоціація адвокатів не тільки не ініціювала жодного дисциплінарного провадження, а й виступила на захист підозрюваних, розпочавши справу проти детективів НАБУ.

Також видання нагадує, що куратор силового блоку з Офісу президента Олег Татаров сам був фігурантом справи НАБУ щодо фальсифікації експертизи у справі Микитася, де йшлося про хабар за заниження вартості майна.

Щойно з’явилася інформація про підозру Татарову, НААУ під керівництвом Ізовітової одразу стала на його захист, наголосивши, що він – адвокат, і слідчі дії щодо нього можливі лише за згодою Офісу генпрокурора. Як йдеться у матеріалі, хоча Татаров не практикував, цей статус фактично заблокував справу для НАБУ/САП, оскільки на той час САП залишилася без керівника, який мав повноваження дозволити розслідування.

За даними джерел видання, офіс Борзих відвідував навіть заступник генпрокурора Ігор Мустеца. Свого часу Борзих і Матіос зверталися до голови ОАСК Павла Вовка з проханням зберегти свої посади у військовій прокуратурі. Матіос також допоміг Борзих уникнути відповідальності за недостовірне декларування, дозволивши виправити дані в декларації.

Видання наголошує, що хоч Матіос нині веде скромну адвокатську практику у Луцьку, він зберігає тісні зв’язки з ОПУ та Татаровим. Сам Борзих, за інформацією джерел, мав контакти на Банковій ще й з ексзаступниками голови ОПУ Смирновим і Кулебою.

Нагадаємо, у квітні 2017 року аналітики проєкту «Декларації» повідомили про зникнення з Реєстру НАЗК понад 200 е-декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур. Тоді також закрили декларації членів сім’ї прокурорів, які мали подавати декларації через свої посади. До цього сайт НАЗК тиждень не працював начебто через «технічні роботи».

Серед засекречених опинилися декларації заступників Головного військового прокурора Віктора Короля і Дмитра Борзих, начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ Сергія Личика та Військового прокурора Маріупольського гарнізону Олега Улановського.