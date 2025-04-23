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ДБР провело обшуки в ексзаступниці міністра економіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ДБР провело обшуки в ексзаступниці міністра економіки
Світлана Панаіотіді працювала заступницею Ігоря Петрашка до 2021 року
фото з відкритих джерел

Обшуки відбулися в межах справи 2021 року

Державне бюро розслідувань провело обшуки в адвокатки Світлани Панаіотіді. Вона обіймала посаду ексзаступниці міністра економіки Ігоря Петрашка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адвоката Дмитра Гадомського.

Як зазначив юрист, обшуки відбулися в межах справи 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

«Ухвалу не показали, кажуть, справа 2021 року. Але що за справа, не вважають за потрібне повідомити. Вилучили телефон. На місці є адвокат Тарас Пошиванюк. Ще під час слідчої дії вдалося викликати представників Ради адвокатів», – каже він.

Гадомський наголосив, що можливо, обшук стосується справи «труби Медведчука». «Бо не тільки у неї (Панаіотіді – «Главком») зараз обшук, і теж без ухвали», – додав адвокат.

Нагадаємо, «труба Медведчука» – це неофіційна назва української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». У 2015 році цей стратегічний об’єкт опинився під контролем компанії «Прикарпатзахідтранс», яку пов’язують із Віктором Медведчуком.

За даними слідства, ця приватизація була незаконною, а прибутки від експлуатації трубопроводу виводилися за кордон через афілійовані компанії та розподілялися між учасниками схеми.

У 2021 році журналісти оприлюднили записи розмов, де особа з голосом, схожим на Медведчука, обговорювала з керівником російської компанії «Транснафта» призупинення справи щодо трубопроводу.

У липні 2024 року Служба безпеки України та НАБУ повідомили Медведчуку та чотирьом його спільникам про підозру у заволодінні нафтопроводом. Їм інкримінують незаконну приватизацію державного майна та інші злочини.

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Теги: Віктор Медведчук обшук ДБР

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