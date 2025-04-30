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Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн гривень

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн гривень
Двом обвинуваченим змінили запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили
фото: САП

Фігурантам призначено покарання у вигляді восьми та девʼяти років позбавлення волі

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок чотирьом колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця». Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає «Главком».

Їх звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 98,2 млн гривень. Формально кошти були оформлені шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум».

Але, як з’ясувало слідство, насправді ці матеріали не поставлялись ані до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ані до орендованих резервуарів.

Експосадовців «Укрзалізниці» засуджено за розкрадання майже 100 млн гривень фото 1
фото: САП

Суд визнав фігурантів справи винними у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Їм призначено покарання у вигляді восьми та девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, з конфіскацією майна. Разом з тим суд звільнив осіб від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

Двом обвинуваченим змінили запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Ще двом обвинуваченим присудили цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця»  стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році. Такі дані власного індексу «Найкращі підприємства України» оприлюднив «Опендатабот». 

«УЗ», незмінний лідер індексу, торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн.

До слова, поблизу станції Путивль у вагоні потяга №115 Суми-Київ сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Пожежу локалізовано, її причини встановлюються. У вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає. Зазначається, що поїзд продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів.

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Теги: САП Укрзалізниця вирок суд

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