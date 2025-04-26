Обшуки у будинку нової дружини Коболєва: слідчі вилучили iPad сина

Співробітники ДБР на тижні, що минає, провели обшуки у помешканні Світлани Панаіотіді у справі «Труби Медведчука». «Главком» повідомляє деталі

Працівники Державного бюро розслідувань, які 23 квітня кілька годин перебували з обшуками в оселі адвокатки і ексзаступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлани Панаіотіді, вилучили її два мобільних телефони і ноутбук. Також слідчі забрали iPad сина Панаіотіді. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Труба Медведчука» у… будинку ексзаступниці міністра? Деталі скандального обшуку».

У коментарі «Главкому» адвокат експосадовиці Тарас Пошиванюк зазначив, що правоохоронці не мали на руках ухвали суду про дозвіл на обшук. Лише усно проінформовали про обставини кримінального провадження.

«Коли загуглив номер провадження, з’ясувалося, що йдеться про справу так званої «Труби Медведчука». Антимонопольний комітет ухвалив рішення ще 10 років тому, у грудні 2015 року, що і стало підставою для обшуку. (Мається на увазі надання дозволу Антимонопольного комітету компанії International Trading Partners AG (Швейцарія) на придбання акцій компанії «Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» (Самара, РФ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії – «Главком»). При цьому працівники ДБР не пояснили, у чому ж полягала невідкладність слідчих дій через стільки років», – наполягає захисник.

Тарас Пошиванюк додав: наступний крок слідства – арешт вилученого майна через суд.

За відомостями «Главкома», сину Панаіотіді Леву виповнилося 17 років. Він навчається за кордоном.

Крім цього, 3 березня 2023 року ексглава «Нафтогазу» Андрій Коболєв розписався зі Світланою Панаіотіді. До цього пара жила у цивільному шлюбі кілька років.

Нагадаємо, що у 2015-2019 роках Світлана Панаіотіді обіймала посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України. Як стверджує слідство, на початку 2015 року кум Путіна і екснардеп Віктор Медведчук у координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ зазіхнув на нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок». Саме йому правоохоронці приписують вплив на Рівненський господарчий суд, який скасував судове рішення 2011 року і передав нафтопровід комерційній структурі «Прикарпатзахідтранс». Йшлося про 1433 км труби, які були у віддані Фонду держмайна України. На момент судових розбірок 2015 року «Прикарпатзахідтранс» контролювався російським монополістом «Транснафта», з президентом якого Миколою Токарєвим на той час регулярно спілкувався кум Путіна.

Після сумнівного рішення Рівненського госпсуду в гру вступила швейцарська International Trading Partners AG. За матеріалами справи, привів її Медведчук за посередництва свого бізнес-партнера з РФ, який і познайомив кума Путіна із власником вказаної фірми, громадянином Німеччини Анатолієм Шефером. Екснардеп переконав Шефера викупити нафтопродуктопровід, а також запевнив, що без проблем вирішить усі питання з росіянами, якщо такі виникнуть. Слідство вважає, що власник International Trading Partners AG не знав злочинних намірів Медведчука.

Щоб повністю закріпити контроль, International Trading Partners AG потрібен був дозвіл від Антимонопольного комітету України. Як ви вже здогадалися, відповідний дозвіл фірма Анатолія Шефера отримала у грудні 2015 року. Якраз тоді в АМКУ працювала Світлана Панаіотіді і була дотична до розгляду цього питання.

У листопаді 2019 року слідчі СБУ вилучили копію згаданого рішення АМКУ у рамках кримінального провадження про привласнення чужого майна в особливо великих розмірах.

Перші підозри у справі «труби Медведчука» з’явилися влітку минулого року. Їх було оголошено Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу», які заволоділи та управляли нафтопроводом.

«Після заволодіння «трубою» Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою», – сказано у релізі СБУ.

З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром). Натомість сторона захисту все заперечує і вважає ці виплати законними.

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», на прощання йому виплатили ще 338,6 млн грн премії. При цьому станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи. Він отримував середню місячну зарплату в еквіваленті 31,5 тис. євро, що було у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні. Щоправда, це мова лише про зарплату, бо виплати були набагато більшими, враховуючи солідні щомісячні премії.

Крім цього, прокурор заявила у суді: за час роботи в «Нафтогазі» Андрію Коболєву було виплачено понад $20 млн у вигляді премій.