«Слуга народу» назвав умову запровадження воєнного стану

У Раді все частіше говорять про можливість запровадження воєнного стану в Україні

Запровадження в Україні воєнного стану можливе у разі здійснення Росією реального вторгнення й порушення державного кордону. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат від «Слуги народу» Олег Семінський.

Він підтвердив розмови про запровадження воєнного стану, заявивши, що це обговорюється. І нагадав, що раніше перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко умовою ухвалення такого рішення назвав повномасштабне вторгнення РФ.

«Ми всі сподіваємося, що цього не станеться, але нам треба не панікувати, діяти з тверезою головою, і бути готовими до того, що це може реально статися. Якщо таке трапиться, ми як держава повинні боротися до кінця... Я ще раз хочу відзначити, воєнний стан буде вводитися виключно в разі повномасштабного вторгнення», – заявив «слуга».

Раніше віцеспікер Ради заявив, що у разі широкомасштабної російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися за кілька годин, аби ввести воєнний або надзвичайний стан.

Тим часом розвідка повідомляє, що Росія проводить масштабні навчання бойовиків на окупованому Донбасі.

Також бойовий розвідник оцінив загрозу нового нападу на Україну.

Нагадаємо, міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Згодом Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.