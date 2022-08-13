«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку

Дана Ярова у тій самій футболці за 11 тисяч гривень

Депутатка натякнула, що Дана Ярова заробляє на волонтерстві

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Цього разу вона посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою».

Конфлікт розпочався під постом у Facebook народної депутатки від «Європейської Солідарності» Ірини Геращенко, про закупівлю бронеавтомобілів та іншої техніки на потреби ЗСУ. Безугла залишила свій коментар до публікації.

Під час невеликої розмови з Яровою нардепка натякнула, що та є «фейковим волонтером». Мар’яна Безугла також помітила, що футболка Дани Ярової вартує 11 тисяч гривень. Мовляв, це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

Волонтери заступилися за колегу та відповіли на випад Безуглої. Як відомо, Дана Ярова є волонтером із 2014 року і деякий час навіть була радником міністра оборони. Після початку повномасштабного вторгнення росії її Фонд і виробництво зайнялися допомогою армії: від тактичної медицини до форми.

3 фото На весь екран





Сама Дана Ярова вважає, скандал довкола її імені штучно спровокували.

«Мар’яна це « говорящая голова» Ермака. Чи вистачає їй розуму зрозуміти, що її використовують – я не знаю. Я заявила, що йду в політику. І я розглядаю пропозиції. Це факт. Офіс президента, судячи по травлі саме мене, чомусь вважає мене серйозним опонентом», – пояснила волонтерка.

Крім того, Маряна Безугла повідомила – звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між відомими волонтерами, котрі заступалися за Дану Ярову.

Крім того, Маряна Безугла повідомила – звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між відомими волонтерами, котрі заступалися за Дану Ярову.

Раніше народна депутатка від партії «Слуга народу» Марʼяна Безугла розкритикувала свого однопартійця Миколу Тищенка через його фото з новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею.