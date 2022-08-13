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«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
Дана Ярова у тій самій футболці за 11 тисяч гривень
фото: Дана Ярова/Facebook

Депутатка натякнула, що Дана Ярова заробляє на волонтерстві

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Цього разу вона посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою».

Конфлікт розпочався під постом у Facebook народної депутатки від «Європейської Солідарності» Ірини Геращенко, про закупівлю бронеавтомобілів та іншої техніки на потреби ЗСУ. Безугла залишила свій коментар до публікації.

«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку фото 1

Під час невеликої розмови з Яровою нардепка натякнула, що та є «фейковим волонтером». Мар’яна Безугла також помітила, що футболка Дани Ярової вартує 11 тисяч гривень. Мовляв, це лише підтверджує факт «заробляння на волонтерці».

«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку фото 2

Волонтери заступилися за колегу та відповіли на випад Безуглої. Як відомо, Дана Ярова є волонтером із 2014 року і деякий час навіть була радником міністра оборони. Після початку повномасштабного вторгнення росії її Фонд і виробництво зайнялися допомогою армії: від тактичної медицини до форми.

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Сама Дана Ярова вважає, скандал довкола її імені штучно спровокували.

«Мар’яна це « говорящая голова» Ермака. Чи вистачає їй розуму зрозуміти, що її використовують – я не знаю. Я заявила, що йду в політику. І я розглядаю пропозиції. Це факт. Офіс президента, судячи по травлі саме мене, чомусь вважає мене серйозним  опонентом», – пояснила волонтерка.

Крім того, Маряна Безугла повідомила – звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між відомими волонтерами, котрі заступалися за Дану Ярову.

Крім того, Маряна Безугла повідомила – звернулася до СБУ з вимогою дослідити зв’язок між відомими волонтерами, котрі заступалися за Дану Ярову.

Раніше народна депутатка від партії «Слуга народу» Марʼяна Безугла розкритикувала свого однопартійця Миколу Тищенка через його фото з новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею.

Теги: Мар’яна Безугла волонтер скандал партія Слуга народу

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