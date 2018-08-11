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    У Чорноморську автівка збила двох дівчат, що переходили дорогу на переході

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    У Чорноморську автівка збила двох дівчат, що переходили дорогу на переході

    Водій міг не помітити дівчатк через іншу машину

    У п’ятницю 10 серпня в місті Чорноморськ Одеської області автомобіль «Деу Матіз» збив двох дівчаток на пішохідному переході на проспекті Миру.

    Як видно на відеозаписі, опублікованому очевидцями в соцмережах, водій «Деу» не скинув швидкість перед «зеброю». Швидше за все, він не помітив пішоходів через припарковану прямо біля переходу машини.

    Постраждалі дівчинки доставлені в лікарню.

    Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих. 

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

    11 серпня кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи.

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