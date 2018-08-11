У Чорноморську автівка збила двох дівчат, що переходили дорогу на переході



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій міг не помітити дівчатк через іншу машину

У п’ятницю 10 серпня в місті Чорноморськ Одеської області автомобіль «Деу Матіз» збив двох дівчаток на пішохідному переході на проспекті Миру.

Як видно на відеозаписі, опублікованому очевидцями в соцмережах, водій «Деу» не скинув швидкість перед «зеброю». Швидше за все, він не помітив пішоходів через припарковану прямо біля переходу машини.

Постраждалі дівчинки доставлені в лікарню.