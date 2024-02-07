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Собаки згоріли: власниця собачого розплідника у надважкому стані після атаки РФ

Христина Петренко
glavcom.ua
Собаки згоріли: власниця собачого розплідника у надважкому стані після атаки РФ
Анастасія Носова перебуває у надважкому стані
Фото: Тетяна Копитова

Помешкання жінки вигоріло, собаки загинули

Внаслідок ракетної атаки РФ на столицю України сильно постраждала власниця розплідника собак породи «мопс» Анастасія Носова. Вона перебуває у надважкому стані. Про це повідомила у facebook подруга постраждалої Тетяна Копитова.

«Сьогодні зранку внаслідок обстрілу Росією Києва постраждало кілька районів моїх близьких друзів... Одна з ракет наскрізь пройшла через квартиру знайомої кіннотниці і собачниці Анастасія Носова ! Помешкання вигоріло, собаки згоріли. Настя в лікарні з черепно-мозковою травмою і численними пораненнями.

Зараз Настя в надважкому стані в операційній. Черепно-мозкова травма з гематомами, уламок в грудній клітині, попередньо відомо, що посічені та поламані кінцівки. Квартиру знищено, вижили тільки три собаки – далматин, уіпет та мопс, інші загинули. Батько в лікарні під киснем», – написала жінка.

Собаки згоріли: власниця собачого розплідника у надважкому стані після атаки РФ фото 1

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

Відомо про щонайменше 38 постраждалих та 4 загиблих у Києві.

Нардепка Стефанишина повідомила, що під час ранкового ракетного обстрілу РФ уламок ракети пошкодив будинок, в якому живе її свекруха.

Загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі.

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Теги: росія Facebook ракетна атака

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