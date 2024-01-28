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Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тисне руку міністру закордонних справ Індії Субрахманьяму Джайшанкару
фото з відкритих джерел

Індія навряд чи підпише «якусь велику військову угоду з Росією», адже це було б «червоною лінією» для США

 

Індія планує відмовитися від закупівлі зброї РФ – країни – найбільшої постачальниці після того, як війна в Україні підірвала здатність Росії доправляти боєприпаси та запчастини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на індійські джерела.

Оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, Індія поступово переорієнтовується на Захід,

«Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів протягом останніх двох десятиліть, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь», – свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Тим часом експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі Нандан Уннікрішнан заявив, що Індія навряд чи підпише «якусь велику військову угоду з Росією», адже це було б «червоною лінією» для США.

За словами експертів і чиновників, Росія публічно закликала Індію посилити оборонні зв'язки, але прем'єр-міністр Нарендра Моді зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві із застосуванням західних технологій.

Такі зусилля краще вписуються в програму Моді Make in India, спрямовану на заохочення внутрішнього виробництв, ідеться у джерелі.

«Протягом наступного десятиліття країна планує витратити майже 100 мільярдів доларів на оборонні замовлення», – зауважив Нандан Уннікрішнан.

Індія і США планують прискорити технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості. Торік країни уклали угоду, в рамках якої компанія General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів. Це стало першою подібною поступкою США країнам, які не є союзниками, нагадує видання.

Ба більше, за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість закупити винищувачі у Франції для свого новітнього авіаносця, а також вироблятиме підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологіями та винищувачі з американськими і французькими двигунами.

«Індія продовжуватиме розвивати співпрацю за різними напрямами, щоб одночасно підтримувати зв'язки з Росією та врівноважувати їх зв'язками із Заходом, але це не буде рівномірним розподілом», – сказав експерт з Євразії Свасті Рао.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Також нафтопереробні підприємства Індії стали збільшувати закупівлю нафти у Венесуели через кілька тижнів після того, як Сполучені Штати послабили санкції проти південноамериканської країни. 

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Теги: росія міністр війна Індія боєприпаси

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