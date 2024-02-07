Атака РФ: пошкоджено будинок свекрухи нардепки Стефанишиної

«Це будинок, в якому ми з Богданом і дівчатами жили пів життя»

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, нардепка Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час ранкового ракетного обстрілу РФ уламок ракети пошкодив будинок, в якому живе її свекруха. З жінкою все добре, проте постраждала вихователька садочка, який відвідували діти політикині.

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«Сьогодні російська ракета влучила в будинок, де живе моя свекруха, в сусідній підʼїзд. Слава Богу, з нею все добре. Це будинок, в якому ми з Богданом і дівчатами жили пів життя. Там Лєра і Влада ходили в садочок. У них була одна з найкращих виховательок Олена Вікторівна, добра і прекрасна людина, яку вони дуже любили. Внаслідок сьогоднішньої атаки згоріло її житло», – написала Стефанишина.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди».

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Під час третьої ракетної атаки по Києву від початку року росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Сили ППО у повітряному просторі столиці збили близько 20 ракет.

Загалом військами противника застосовано 64 засоби повітряного нападу. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі.