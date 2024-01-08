В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами
Зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья»
У понеділок, 8 січня, близько 5:55 у ряді областей оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, сирени тривоги лунали в:
- Дніпропетровській
- Запорізькій
- Полтавській
- Сумській
- Донецькій областях.
О 6:12 повітряна тривога поширилися далі на центральні та північні області.
Оновлено о 6:24. Тривога поширилася далі по Україні.
Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).
Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.
«Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння!» - попередили Повітряні сили ЗСУ.
Зафіксовано пуск ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Нагадаємо, увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.
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