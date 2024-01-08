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В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами
колаж: glavcom.ua

Зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья»

У понеділок, 8 січня, близько 5:55 у ряді областей оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, сирени тривоги лунали в:

  • Дніпропетровській
  • Запорізькій
  • Полтавській
  • Сумській
  • Донецькій областях.

О 6:12 повітряна тривога поширилися далі на центральні та північні області.

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами фото 1

Оновлено о 6:24. Тривога поширилася далі по Україні.

В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами фото 2

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

«Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння!» - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано пуск ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: росія окупанти ракета тривога

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