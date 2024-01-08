В Україні масштабна повітряна тривога: РФ атакує ракетами

Зафіксовано виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья»

У понеділок, 8 січня, близько 5:55 у ряді областей оголошено повітряну тривогу.

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Зокрема, сирени тривоги лунали в:

Дніпропетровській

Запорізькій

Полтавській

Сумській

Донецькій областях.

О 6:12 повітряна тривога поширилися далі на центральні та північні області.

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Оновлено о 6:24. Тривога поширилася далі по Україні.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

«Загроза застосування авіаційного ракетного озброєння!» - попередили Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовано пуск ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Нагадаємо, увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.