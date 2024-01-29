Глава МЗС Литви пояснив, чому Захід зволікає з допомогою Україні

Міністр назвав головною проблемою те, що досі невідомо, якою є мета війни в Україні для Заходу

Захід зволікає за допомогою України, оскільки частиною західних політиків керує можливий страх перед Росією чи перед поразкою країни-агресорки та того, що може статися згодом. Про це в інтерв'ю «РБК» заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Очевидно, ви дуже сильно залежите від допомоги Заходу, яка останнім часом йшла повільніше», – сказав він.

Ландсбергіс вважає, що центр проблеми в тому, що Захід досі не наважився сказати, якою є мета війни для Заходу в Україні. «Як один із способів, я говорю так: не «стільки, скільки потрібно» (підтримувати Україну, – ред.), а «до перемоги, чого б це не коштувало», - підкреслив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, визначивши мету, потрібно визначати засоби її досягнення. «Якщо у вас немає мети, то ви не знатимете, що потрібно. Чому ми не можемо визначити мету? Знаєте, деякі кажуть, що це може бути страх», – підкреслив дипломат.

Міністр закордонних справ Литви наголосив, що йдеться про «страх перед Росією або те, що станеться, якщо Росія справді програє».

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.