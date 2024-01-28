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Росія розхитує ситуацію в США, щоб зірвати допомогу Україні: аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія розхитує ситуацію в США, щоб зірвати допомогу Україні: аналіз ISW
Російські ЗМІ продовжують наповнювати інформаційний простір заявами про міграційну кризу в США
фото: Fernando Llano/AP

РФ поширює заяви про конфлікт між федеральною владою Техасу та США

Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зафіксували, що російські державні ЗМІ та багато російських блогерів продовжували наповнювати російський інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США.

На думку фахівців, такі дії, ймовірно, є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії, яку веде російська влада.

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день. Це відбувається на тлі постійної напруженості між губернатором Грегом Ебботтом і адміністрацією Байдена щодо кордону з Мексикою, через який до Штатів потрапляють сотні тисяч мігрантів.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Теги: Україна росія США

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