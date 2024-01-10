«Без підтримки України Заходом армія РФ була б сьогодні в Ужгороді», – міноборони Чехії
Якщо Чехія допоможе Україні, російські ракети не впадуть на чеську територію
Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш заявив, що без військової підтримки західних партнерів для України російська армія зараз була б у Києві чи, можливо, навіть в Ужгороді. Про це він сказав у парламенті під час обговорення петицій антиурядової групи «Чехія проти бідності».
Зокрема, серед вимог цієї петиції – припинити риторику про те, що Чехія перебуває у стані війни, або припинити постачання військової техніки в Україну.
Також він заявив, що Росія сама не раз говорила про боротьбу проти всього Заходу, тобто і проти Чехії. «Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність», – зазначив він.
Представник групи, голова позапарламентської партії Чехії «Право поваги і гідності» (PRO) Їндржіх Райхл стверджував, що в Україні потрібно досягти «дипломатичного і мирного вирішення конфлікту». За його словами, заяви про те, що за Чехію воюють в Україні, не відповідають дійсності.
«Це брехня, це чиста маніпуляція. Той, хто веде Україну до подальшого продовження конфлікту, веде її до загибелі», – сказав він.
Водночас Ян Їреш наголосив, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та її президента Владіміра Путіна.
«Безперечно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді», – сказав він.
Тим часом голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.
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