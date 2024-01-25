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Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ – джерела

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакувала СБУ – джерела
Внаслідок атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів

Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України. Там сталася потужна пожежа.
Про це «Главкому» повідомили власні джерела.

З даними джерел, безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт. Після двох потужних вибухів в ніч на 25 січня там почалася масштабна пожежа.

Як зазначають співрозмовники, була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони.

«СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», – повідомляє джерело.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. Як писала агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить – зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.

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Теги: росія нафтопродукти СБУ

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