«Стану частиною армії». Хіменес-Браво показався у військовій формі

Хіменес-Браво: Я більше не можу сидіти вдома

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво заявив, що стане частиною армії, та показався у військовій формі. Відповідний допис він оприлюднив в Instagram, інформує «Главком».

«Я більше не можу сидіти вдома. Це не знімання. Це не репетиція. Це не історія з кіно. Тому зробив те, на що наважувався від лютого 2022 року… Побачив інший бік медалі – титановий. І зрозумів, що не повернуся іншим. Але я стану частиною армії. Частиною України», – йдеться в дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Також кухар показав фото у військовій формі із Харківщини.

Нагадаємо, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, музикант, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України. У дописі він розмістив світлину, на якій він у формі ЗСУ, ймовірно, на навчальному полігоні, де проходить вишкіл.

Також український музикант Сергій Сілаков, більш відомий під псевдонімом thekomakoma, поповнив лави української армії. На сторінці в Instagram артист повідомив, що є військовослужбовцем батальйону «Гроза».