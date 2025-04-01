Бронювання працівників від мобілізації: що робити підприємствам, які втратили бронь правцівників

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність

Підприємства зможуть продовжити бронювання своїх працівників тільки після оновлення статусу критичності відповідно до нових вимог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки України.

Як повідомив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, з початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників.

«Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – розповів Віталій Кіндратів.

Як зміни відбулись?

Втратять чинність бронювання, оформлені за старою системою.

Відновиться стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Що робити підприємствам, які ще не оновили статус?

Оновити статус критичності вашої компанії відповідно до нової процедури.

Після підтвердження нового статусу повторно оформити бронювання працівників.

Якщо у співробітника вже є активне бронювання, спершу його необхідно анулювати.

У Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

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