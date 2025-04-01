Бронювання працівників від мобілізації: що робити підприємствам, які втратили бронь правцівників
З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність
Підприємства зможуть продовжити бронювання своїх працівників тільки після оновлення статусу критичності відповідно до нових вимог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки України.
Як повідомив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, з початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників.
«Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – розповів Віталій Кіндратів.
Як зміни відбулись?
- Втратять чинність бронювання, оформлені за старою системою.
- Відновиться стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).
- Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.
Що робити підприємствам, які ще не оновили статус?
- Оновити статус критичності вашої компанії відповідно до нової процедури.
- Після підтвердження нового статусу повторно оформити бронювання працівників.
- Якщо у співробітника вже є активне бронювання, спершу його необхідно анулювати.
У Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.
Нагадаємо, Міністерство оборони налагодило взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Ще більше людей з інвалідністю зможуть отримати відстрочку – навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення.
Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив зміни в порядку бронювання військовозобов’язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів.
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